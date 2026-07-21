Венецианскую биеннале окончательно лишили гранта ЕС
Еврокомиссия приняла окончательное решение лишить Венецианскую биеннале гранта Евросоюза в размере 2 млн евро после открытия российского павильона. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Тома Ренье.
«На основании заключения юридической службы Еврокомиссии и рекомендации ЕК европейское Агентство по образованию, культуре и аудиовизуальной информации приняла решение аннулировать грант на 2 млн евро», – сообщил он (цитата по ТАСС).
Он отметил, что культурные мероприятия, финансируемые за счет средств Евросоюза, «должны способствовать продвижению демократических ценностей, многообразия, инклюзивности и свободы самовыражения».
Еще 6 мая Еврокомиссия предупредила правительство Италии и организаторов биеннале о возможном нарушении санкционного режима ЕС в случае допуска российского павильона к участию в выставке. В письмах отмечалось, что участие России может противоречить запрету на предоставление услуг российскому государству. Поводом для спора стало решение президента Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко разрешить России впервые с 2022 г. открыть национальный павильон. На выставке представили музыкальный проект «Дерево укоренено в небе», включающий живые выступления и философские дискуссии.