Российские ПВО сбили 123 беспилотника в течение 21 июля

21 июля оборонное ведомство сообщало, что ПВО сбило 655 украинских беспилотников за сутки. По данным ведомства, были также уничтожены 11 управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов HIMARS и семь крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Оперштаб Белгородской области сообщал, что в результате атаки ВСУ в минувшие выходные было повреждено оборудование дамбы Белгородского водохранилища, что привело к неконтролируемому сбросу воды.