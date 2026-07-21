Российские ПВО сбили 123 беспилотника в течение 21 июля
Российские средства противовоздушной обороны сбили 123 украинских беспилотника над российскими регионами в период с 8:00 по 20:00 мск. Об этом сообщило Министерство обороны в Max.
Дроны уничтожены в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Тульской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Черного моря.
21 июля оборонное ведомство сообщало, что ПВО сбило 655 украинских беспилотников за сутки. По данным ведомства, были также уничтожены 11 управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов HIMARS и семь крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Оперштаб Белгородской области сообщал, что в результате атаки ВСУ в минувшие выходные было повреждено оборудование дамбы Белгородского водохранилища, что привело к неконтролируемому сбросу воды.