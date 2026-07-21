После атаки ВСУ на дамбе Белгородского водохранилища произошел сброс воды
В результате атаки ВСУ в минувшие выходные было повреждено оборудование дамбы Белгородского водохранилища, что привело к неконтролируемому сбросу воды. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.
По данным властей, угрозы жизни и здоровью жителей населенных пунктов, расположенных ниже по течению, нет.
Министр природопользования Белгородской области Роман Татаринцев сообщил, что гидротехническое сооружение находится в федеральной собственности и в ведении ФГБВУ «Центррегионводхоз». «Работаем с коллегами в плотной связке, принимаем все меры для стабилизации ситуации», – отметил он.
В региональном оперштабе заявили, что украинские военные продолжают наносить удары по дамбе, из-за чего восстановительные работы затруднены. Полностью устранить последствия повреждений, по данным властей, можно будет после проведения полноценного ремонта. Сейчас власти принимают меры для предотвращения рисков для населения.
До этого врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщал, что за сутки в результате атак ВСУ в регионе погибли девять человек, включая ребенка, еще 77 получили ранения.
По его данным, за сутки Белгородская область подверглась 153 атакам. Под ударами оказались Белгород и 12 муниципалитетов региона. ВСУ семь раз применили реактивные системы залпового огня и артиллерию, еще дважды они сбрасывали взрывные устройства с беспилотников. Средства ПВО, по словам Шуваева, сбили и подавили 183 дрона.