После атаки ВСУ на дамбе Белгородского водохранилища произошел сброс воды

По его данным, за сутки Белгородская область подверглась 153 атакам. Под ударами оказались Белгород и 12 муниципалитетов региона. ВСУ семь раз применили реактивные системы залпового огня и артиллерию, еще дважды они сбрасывали взрывные устройства с беспилотников. Средства ПВО, по словам Шуваева, сбили и подавили 183 дрона.