Девять человек погибли и 77 ранены из-за атак ВСУ в Белгородской области

Ночью оперштаб Белгородской области сообщил о погибшем мужчине и 16 пострадавших. Пострадавший получил ранения от атаки беспилотника по предприятию в селе Головино Белгородского округа, еще одного мужчину госпитализировали с осколочными ранениями. В селе Бессоновка от взрыва дрона на предприятии женщина получила акубаротравму. В Стрелецком от детонации БПЛА рядом с коммерческим объектом в тяжелом состоянии госпитализировали мужчину. В селе Салтыково у мужчины осколочные ранения ног и живота от беспилотной атаки. В самом Белгороде при детонации беспилотника женщина получила акубаротравму. В селе Ржевка от взрыва дрона мужчину ранило в бедро. В Вознесеновке и Шебекине двое пострадавших с акубаротравмами. В поселке Прохоровка женщину с осколочными ранениями грудной клетки и ног доставили в больницу. В поселке Красная Яруга три человека обратились в больницу самостоятельно.