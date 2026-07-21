Девять человек погибли и 77 ранены из-за атак ВСУ в Белгородской области

Девять человек погибли и 77 ранены из-за атак ВСУ в Белгородской областиРегион подвергся ударам 153 украинских беспилотников, 183 БПЛА сбиты
За прошедшие сутки в результате атак ВСУ в Белгородской области погибли девять человек, среди которых один ребенок, еще 77 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев.
По его словам, в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах погибли семь мирных жителей и один ребенок. Была также установлена личность мужчины, который скончался 19 июля. Шуваев также сообщил, что в больнице умерла женщина, получившая тяжелые ранения во время атаки беспилотника 11 июля в Белгородском округе.
По данным главы региона, за сутки территория Белгородской области подверглась 153 атакам. Под удары попали Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Корочанский, Краснояружский, Прохоровский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский округа.
ВСУ семь раз применяли реактивные системы залпового огня и артиллерию, еще дважды производили сбросы взрывных устройств с беспилотников. По информации Шуваева, средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты и подавлены 183 БПЛА.
Ночью оперштаб Белгородской области сообщил о погибшем мужчине и 16 пострадавших. Пострадавший получил ранения от атаки беспилотника по предприятию в селе Головино Белгородского округа, еще одного мужчину госпитализировали с осколочными ранениями. В селе Бессоновка от взрыва дрона на предприятии женщина получила акубаротравму. В Стрелецком от детонации БПЛА рядом с коммерческим объектом в тяжелом состоянии госпитализировали мужчину. В селе Салтыково у мужчины осколочные ранения ног и живота от беспилотной атаки. В самом Белгороде при детонации беспилотника женщина получила акубаротравму. В селе Ржевка от взрыва дрона мужчину ранило в бедро. В Вознесеновке и Шебекине двое пострадавших с акубаротравмами. В поселке Прохоровка женщину с осколочными ранениями грудной клетки и ног доставили в больницу. В поселке Красная Яруга три человека обратились в больницу самостоятельно.
По данным Минобороны РФ, всего в течение ночи было уничтожено 209 украинских беспилотников самолетного типа над 11 регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей.