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Два человека погибли при атаках украинских БПЛА на территории ДНР

Ведомости

Два человека погибли, еще три мирных жителя получили ранения в результате атак украинских беспилотников по территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

В Великоновоселковском муниципальном округе на автодороге Малый Керменчик – Степное беспилотник атаковал легковой автомобиль. В результате погиб мужчина 1986 г.р., пострадала женщина 1966 г.р. Еще один человек – мужчина 1957 г.р. – погиб при атаке БПЛА на грузовой автомобиль на автодороге Мангуш – Бердянск в Мангушском муниципальном округе. Там же ранения получил мужчина 1969 г.р.

Кроме того, в городском округе Дебальцево на автодороге Дебальцево – Светлодарск беспилотник атаковал легковой автомобиль. Мужчина 1978 г.р. получил ранения средней степени тяжести.

Пушилин сообщил, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

По данным главы ДНР, в результате атак также повреждены жилой дом, шесть объектов гражданской инфраструктуры, восемь грузовых и восемь легковых автомобилей в Донецке, Макеевке, Мариуполе, Горловке, Дебальцево, Енакиево, Амвросиевском, Великоновоселковском и Мангушском муниципальных округах.

21 июля российские средства противовоздушной обороны сбили 123 украинских беспилотника над российскими регионами в период с 8:00 по 20:00 мск.

16 июля Пушилин сообщал о том, что грудной ребенок пострадал в результате атаки украинского беспилотника в ДНР.

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