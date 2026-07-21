Два человека погибли при атаках украинских БПЛА на территории ДНР

В Великоновоселковском муниципальном округе на автодороге Малый Керменчик – Степное беспилотник атаковал легковой автомобиль. В результате погиб мужчина 1986 г.р., пострадала женщина 1966 г.р. Еще один человек – мужчина 1957 г.р. – погиб при атаке БПЛА на грузовой автомобиль на автодороге Мангуш – Бердянск в Мангушском муниципальном округе. Там же ранения получил мужчина 1969 г.р.