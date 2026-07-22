Хренин: Белоруссия не строит укрепительных сооружений на границе с Украиной
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин опроверг сообщения о том, что республика якобы возводит фортификационные сооружения на границе с Украиной. Его слова передает «БелТА».
По словам министра, подобные заявления являются частью информационной кампании против Белоруссии. «Мы прекрасно понимаем, что это делается лишь с одной целью: создать напряжение в нашем обществе, да и в украинском тоже, вбивая клин и делая из нас лютых врагов. Это не соответствует никакой действительности», – сказал Хренин.
Он напомнил, что ранее президент Белоруссии поручил оборудовать укрепрайоны вдоль государственных границ. По его словам, соответствующие работы уже завершены на западном и северном направлениях. «Пять укрепрайонов вдоль западной и северной границ оборудованы, идет их активное совершенствование. На южной границе и в планах даже нет создания каких-то укрепрайонов, оборонительных рубежей», – отметил министр.
Хренин добавил, что ведущиеся на юге страны работы связаны с реализацией государственной программы по развитию Полесья. По его словам, в регионе реконструируют мосты, ремонтируют дороги и создают новые зоны отдыха, однако эти мероприятия ошибочно интерпретируют как подготовку оборонительных объектов.
6 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не стремится к военному противостоянию, но готова защищать свои интересы и не намерена уступать врагу.
25 июня президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Минска не развивать «пограничную инфраструктуру агрессии». По словам Зеленского, украинская разведка зафиксировала, что вдоль границы с Украиной завершается строительство дорог и баз для хранения боеприпасов и топлива. До этого Зеленский угрожал Белоруссии ударами из-за ретрансляторов, предположительно использующихся для координации ударов РФ по Украине.