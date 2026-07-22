Хренин: Белоруссия не строит укрепительных сооружений на границе с Украиной

По словам министра, подобные заявления являются частью информационной кампании против Белоруссии. «Мы прекрасно понимаем, что это делается лишь с одной целью: создать напряжение в нашем обществе, да и в украинском тоже, вбивая клин и делая из нас лютых врагов. Это не соответствует никакой действительности», – сказал Хренин.