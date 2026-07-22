На Украине предложили увеличить штрафы за включение русской музыки
Группа депутатов фракции «Слуга народа» внесла в Верховную раду законопроект, предусматривающий многократное повышение штрафов за публичное воспроизведение русской музыки в заведениях. Об этом пишет украинское интернет-издание «Страна».
Документ предлагает запретить публичное исполнение, показ, демонстрацию и оповещение музыкальных произведений, фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов, связанных с Россией.
Сейчас штраф за такое нарушение составляет 170 гривен (298 руб.). Законопроект предусматривает увеличение санкций: за первое нарушение – до 8500–17 000 гривен (14 900–29 800 руб.)., за повторное – до 85 000 гривен (149 200 руб.), а за третье и последующие – до 170 000 гривен (298 000 руб.).
Кроме того, авторы инициативы предлагают увеличить штрафы за повторное нарушение других требований языкового законодательства – с нынешних 5100–6800 гривен (8950–11 900 руб.) до 8500–17 000 гривен.
21 июля в Киеве учительницу первого класса оштрафовали на 3400 гривен за показ ученикам фрагмента мультфильма с русскоязычным звуковым сопровождением. 15 июля стало известно, что Национальный банк Украины (НБУ) обновит шрифтовое оформление новой банкноты номиналом 2000 гривен из-за его ассоциации с работой российского дизайнера.
12 июня сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, исключающий русский язык из-под защиты Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. При этом, как отмечало интернет-издание «Страна», в конституции Украины сохраняется норма, гарантирующая свободное развитие, использование и защиту русского языка.