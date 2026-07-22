На Украине предложили увеличить штрафы за включение русской музыки

Сейчас штраф за такое нарушение составляет 170 гривен (298 руб.). Законопроект предусматривает увеличение санкций: за первое нарушение – до 8500–17 000 гривен (14 900–29 800 руб.)., за повторное – до 85 000 гривен (149 200 руб.), а за третье и последующие – до 170 000 гривен (298 000 руб.).