В Киеве учительницу оштрафовали за мультфильм на русском языке
В Киеве учительницу первого класса оштрафовали на 3400 гривен за показ ученикам фрагмента мультфильма с русскоязычным звуковым сопровождением. Об этом сообщила уполномоченный по защите государственного языка Украины Елена Ивановская в Facebook
По ее данным, поводом для разбирательства стала жалоба отца одного из учеников, ветерана вооруженных сил. Он заявил, что педагог включила на уроке мультфильм на русском языке, чем нарушила право детей на использование государственного языка в образовательном процессе.
Как сообщила Ивановская, по итогам проверки был составлен акт и протокол об административном правонарушении. Учительница признала вину.
«Штраф был уплачен в тот же день», – говорится в сообщении омбудсмена.
12 июня сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, исключающий русский язык из-под защиты Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. При этом, как отмечало интернет-издание «Страна», в конституции Украины сохраняется норма, гарантирующая свободное развитие, использование и защиту русского языка.
22 апреля министерство культуры Украины сообщало, что около 70% жителей страны регулярно потребляют русскоязычный контент. Ведомство объясняло это не идеологическими причинами, а привычкой пользователей и широким распространением такого контента.