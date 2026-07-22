Путин поддержал инициативу ЕР о переносе сроков бюджетных кредитов регионов
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить законопроекты, необходимые для реализации инициативы «Единой России» о переносе сроков погашения бюджетных кредитов регионами. Соответствующее поручение глава государства дал на совещании по экономическим вопросам.
Путин напомнил, что по инициативе партии в июне уже было принято решение перенести срок погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 на 2030 г. По его словам, это позволит субъектам РФ получить в текущем году дополнительно более 100 млрд руб. Президент также поддержал новое предложение «Единой России», которое касается бюджетных кредитов, подлежащих погашению в 2027–2029 гг.
По его словам, нужно подготовить документы, чтобы в ближайшую осеннюю сессию принять эти изменения.
«По сути, речь идет о том, чтобы предоставить субъектам Федерации дополнительный ресурс», – сказал Путин.
Министр финансов Антон Силуанов подтвердил возможность реализации инициативы.
15 июля сообщалось, что Минфин рассмотрит перенос сроков погашения бюджетных кредитов регионов при подготовке проекта федерального бюджета на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг. Общий объем бюджетных кредитов, подлежащих погашению в этот период, составляет 293 млрд руб.