Путин поддержал инициативу ЕР о переносе сроков бюджетных кредитов регионов

Путин напомнил, что по инициативе партии в июне уже было принято решение перенести срок погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 на 2030 г. По его словам, это позволит субъектам РФ получить в текущем году дополнительно более 100 млрд руб. Президент также поддержал новое предложение «Единой России», которое касается бюджетных кредитов, подлежащих погашению в 2027–2029 гг.