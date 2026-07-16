Правительство списало задолженности с девяти регионов на 8,4 млрд рублей
Правительство РФ списало с девяти регионов задолженности по бюджетным кредитам на 8,37 млрд руб. Об этом было объявлено на заседании кабмина.
Решение касается Чечни, Алтая, Башкирии, Ивановской, Ленинградской, Орловской, Саратовской, Тамбовской и Тверской областей.
Долговая нагрузка всех российских регионов сократилась на 286 млрд руб. в 2026 г. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, списанием кредитов воспользовался 71 регион.
Накануне «Ведомости» писали, что Минфин рассмотрит перенос сроков выплат платежей регионов по бюджетным кредитам при подготовке проекта федерального бюджета на 2027 г. и на плановый период 2028–2029 гг. С инициативой перенести уплату долга по бюджетным кредитам регионов выступил мэр Москвы Сергей Собянин.
Как отмечал управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Клисенко, перенос сроков по выплате части бюджетных кредитов выглядит как перераспределение долгового бремени из регионов на федеральный уровень, что выглядит оправданным с учетом охлаждения экономики.