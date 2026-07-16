Правительство списало задолженности с девяти регионов на 8,4 млрд рублей

Накануне «Ведомости» писали, что Минфин рассмотрит перенос сроков выплат платежей регионов по бюджетным кредитам при подготовке проекта федерального бюджета на 2027 г. и на плановый период 2028–2029 гг. С инициативой перенести уплату долга по бюджетным кредитам регионов выступил мэр Москвы Сергей Собянин.