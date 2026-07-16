Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
SMLT248,2-4,46%CNY Бирж.11,59+1,31%IMOEX2 049,46-2,96%RTSI828,18-2,96%RGBI111,17-0,94%RGBITR743,98-0,89%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Правительство списало задолженности с девяти регионов на 8,4 млрд рублей

Ведомости

Правительство РФ списало с девяти регионов задолженности по бюджетным кредитам на 8,37 млрд руб. Об этом было объявлено на заседании кабмина.

Решение касается Чечни, Алтая, Башкирии, Ивановской, Ленинградской, Орловской, Саратовской, Тамбовской и Тверской областей. 

Долговая нагрузка всех российских регионов сократилась на 286 млрд руб. в 2026 г. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, списанием кредитов воспользовался 71 регион.

Собянин: нужно перенести платежи регионов по бюджетным кредитам в 2027–2029 гг.

Политика / Власть

Накануне «Ведомости» писали, что Минфин рассмотрит перенос сроков выплат платежей регионов по бюджетным кредитам при подготовке проекта федерального бюджета на 2027 г. и на плановый период 2028–2029 гг. С инициативой перенести уплату долга по бюджетным кредитам регионов выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отмечал управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Клисенко, перенос сроков по выплате части бюджетных кредитов выглядит как перераспределение долгового бремени из регионов на федеральный уровень, что выглядит оправданным с учетом охлаждения экономики.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её