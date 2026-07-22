Глава минобороны Белоруссии сообщил о стабильной обстановке вокруг страны

«Отслеживая деятельность вооруженных сил стран НАТО, мы не видим большой активности. В сопредельных странах проходит минимальное количество учений – всего одно, минимальное количество полетов. Поэтому мы и считаем, что она стабильная, и какой-то угрозы, напряжения, подготовки к внезапному нападению мы не видим», - сказал он.