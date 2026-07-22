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Глава минобороны Белоруссии сообщил о стабильной обстановке вокруг страны

Ведомости

Вокруг Белоруссии сейчас стабильная обстановка, не наблюдается никакой угрозы или напряжения. Об этом сообщил глава минобороны республики Виктор Хренин, передает «БелТА».

«Отслеживая деятельность вооруженных сил стран НАТО, мы не видим большой активности. В сопредельных странах проходит минимальное количество учений – всего одно, минимальное количество полетов. Поэтому мы и считаем, что она стабильная, и какой-то угрозы, напряжения, подготовки к внезапному нападению мы не видим», - сказал он.

При этом, по словам Хренина, оборонное ведомство Белоруссии «не расслабляется». Он объяснил, что на южной границе республики находится «минимальный комплект подразделений сил специальных операций».

6 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не намерена проводить военное противостояние, но готова защищать свои интересы и не будет уступать врагу.

25 июня президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Минска не развивать «пограничную инфраструктуру агрессии». По его словам, украинская разведка зафиксировала, что вдоль границы с Украиной завершается строительство дорог и баз для хранения боеприпасов и топлива.

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