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Axios: Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером украинское урегулирование

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером, сообщил в соцсети X журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

Как отметил корреспондент, Зеленский обсудил с представителями администрации США «идеи относительно того, как возобновить дипломатические усилия» по прекращению конфликта.

17 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и США продолжают решать свои отдельные задачи. По его словам, Уиткоффу и Кушнеру стоит заниматься урегулированием ситуации вокруг Ирана, тогда как Россия решает вопросы, связанные с конфликтом на Украине.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Москва не будет отказываться от реальных предложений США по урегулированию украинского конфликта. «Если будут реальные предложения, от них никогда никто у нас не отказывается», – сказала дипломат.

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