Суд назначил начало слушаний дела Мадуро на 1 июня 2027 года
Судья федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк Элвин Хеллерстайн назначил дату начала процесса по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Слушание пройдет 1 июня 2027 г., сообщило агентство Associated Press.
«Оба заявили о своей невиновности. Им грозит пожизненное заключение», – отметило издание.
В середине мая сын Мадуро Герра заявил, что его отец содержится в США в общей камере с 18 заключенными. По его словам, некоторое время среди сокамерников Мадуро находился американский рэпер 6ix9ine. Он также рассказал, что венесуэльский лидер смотрит телевизор, разговаривает с другими заключенными и учит английский язык.
Мадуро и его супруга были похищены и вывезены в США в ночь на 3 января. Бывшего венесуэльского президента обвинили в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия. В ходе судебного заседания в Нью-Йорке он назвал себя действующим главой государства и отказался признать вину. Президент США Дональд Трамп позже говорил, что против Мадуро могут быть выдвинуты дополнительные обвинения.