Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
PHOR5 132+1,76%CNY Бирж.11,545-0,47%IMOEX2 136,11+2,76%RTSI857,49+2,86%RGBI112,72+0,59%RGBITR755,6+0,61%
Главная / Политика /

Суд назначил начало слушаний дела Мадуро на 1 июня 2027 года

Ведомости

Судья федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк Элвин Хеллерстайн назначил дату начала процесса по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Слушание пройдет 1 июня 2027 г., сообщило агентство Associated Press.

«Оба заявили о своей невиновности. Им грозит пожизненное заключение», – отметило издание.

В середине мая сын Мадуро Герра заявил, что его отец содержится в США в общей камере с 18 заключенными. По его словам, некоторое время среди сокамерников Мадуро находился американский рэпер 6ix9ine. Он также рассказал, что венесуэльский лидер смотрит телевизор, разговаривает с другими заключенными и учит английский язык.

Мадуро и его супруга были похищены и вывезены в США в ночь на 3 января. Бывшего венесуэльского президента обвинили в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия. В ходе судебного заседания в Нью-Йорке он назвал себя действующим главой государства и отказался признать вину. Президент США Дональд Трамп позже говорил, что против Мадуро могут быть выдвинуты дополнительные обвинения.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте