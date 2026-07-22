Суд назначил начало слушаний дела Мадуро на 1 июня 2027 года

Мадуро и его супруга были похищены и вывезены в США в ночь на 3 января. Бывшего венесуэльского президента обвинили в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия. В ходе судебного заседания в Нью-Йорке он назвал себя действующим главой государства и отказался признать вину. Президент США Дональд Трамп позже говорил, что против Мадуро могут быть выдвинуты дополнительные обвинения.