Сын Мадуро заявил, что его отца держат в общей камере с 18 заключенными
Сын Николаса Мадуро Герра заявил, что его отец содержится в США в общей камере с 18 заключенными. Об этом он рассказал в интервью Der Spiegel.
По словам Герры, некоторое время среди сокамерников Мадуро находился американский рэпер 6ix9ine. Он также рассказал, что венесуэльский лидер смотрит телевизор, разговаривает с другими заключенными и учит английский язык.
Герра сообщил, что через несколько дней после захвата отца ему передали его телефон, который американские военные забыли «в спешке». В телефоне находилось аудиосообщение, которое Мадуро записал, но не успел отправить.
«Он сказал, что падают бомбы, что венесуэльский народ должен продолжать борьбу и что наша родина никогда не станет колонией», – рассказал Герра. По его словам, это было «прощальное сообщение», поскольку Мадуро думал, что погибнет.
Экс-президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой были похищены и вывезены в США в ночь на 3 января. Мадуро обвинили в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия. На судебном заседании в Нью-Йорке он назвал себя действующим главой государства и отказался признать вину. 26 марта Трамп заявлял, что против Мадуро могут быть выдвинуты дополнительные обвинения.