США допустили санкции против китайских ИИ-компаний

17 июля Bloomberg писал, что котировки акций мировых компаний полупроводникового и ИИ-секторов значительно снизились 17 июля после презентации новой модели искусственного интеллекта (ИИ) Kimi K3 китайского стартапа Moonshot. По данным агентства, инвесторы сравнили запуск новой модели с прошлогодним «моментом DeepSeek» и выразили опасения, что стремительное развитие китайских ИИ-разработок может снизить потребность в масштабных инвестициях американских компаний в вычислительную инфраструктуру и передовые чипы. Moonshot заявила, что модель Kimi K3 сопоставима по возможностям с ведущими разработками OpenAI и Anthropic. Компания также утверждает, что ее ИИ превосходит некоторые конкурирующие модели по ряду тестов, включая задачи программирования.