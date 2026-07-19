Какой искусственный интеллект Китай подает миру

Во втором своем пункте Си говорил о безопасности: с одной стороны, он призвал обеспечить контролируемость ИИ, в том числе через создание правовых рамок, а также гарантиями сохранения человеческого ĸонтроля. При этом Си призвал противостоять слишком широкому пониманию ĸонцепции нацбезопасности в области ИИ (обычно подобный упрек относится к США. – «Ведомости»). Но при желании и его можно поймать на противоречии: китайские модели чат-ботов еще в 2023 г. получили от управления по вопросам киберпространства КНР предписания, согласно которым «контент, создаваемый генеративным ИИ, должен отражать основные ценности социализма». Но Си сейчас признал, что в самом Китае уделяется равное внимание как развитию, так и безопасности.