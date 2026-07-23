Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
VKCO139,75-0,5%CNY Бирж.11,545-0,47%IMOEX2 136,11+2,76%RTSI857,49+2,86%RGBI112,73+0,6%RGBITR755,61+0,61%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Медведев: российским семьям нужно обеспечить комфортные условия жизни

Ведомости

Для российских семей необходимо создать комфортные условия жизни для решения проблемы неравномерного развития регионов страны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета партии.

По его словам, наибольшее число инициатив касается ответа именно по этому вопросу. По его словам, предложения граждан будут учитываться при формировании новой народной программы партии.

Медведев отметил, что количество инициатив, поступивших от россиян, уже превысило показатель 2021 г. Он подчеркнул, что активное участие граждан позволяет сделать программу «по-настоящему народной».

ВЦИОМ выделил четыре демографических сценария в России к 2036 году

Общество

Отдельно председатель ЕР сказал, что на заседании была продолжена работа по формированию новой Народной программы. Партия уже получила почти три миллиона предложений от граждан, уточнил Медведев.

28 июня на пленарном заседании первого этапа съезда ЕР Медведев назвал демографическую ситуацию главным вызовом для страны. По его словам, сохранение и приумножение народа России станет ключевым приоритетом новой народной программы партии на ближайшие пять лет. Он подчеркнул, что благополучное будущее страны начинается с семьи и детей, а чем больше граждан России, тем сильнее государство. Медведев также назвал неравномерное развитие регионов одной из ключевых проблем. Он отметил, что необходимо обеспечить комфортные условия для жизни каждой российской семьи – доступное жилье, современную городскую среду, качественные коммунальные услуги и безопасные дороги.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте