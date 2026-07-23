Медведев: российским семьям нужно обеспечить комфортные условия жизни
Для российских семей необходимо создать комфортные условия жизни для решения проблемы неравномерного развития регионов страны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета партии.
По его словам, наибольшее число инициатив касается ответа именно по этому вопросу. По его словам, предложения граждан будут учитываться при формировании новой народной программы партии.
Медведев отметил, что количество инициатив, поступивших от россиян, уже превысило показатель 2021 г. Он подчеркнул, что активное участие граждан позволяет сделать программу «по-настоящему народной».
Отдельно председатель ЕР сказал, что на заседании была продолжена работа по формированию новой Народной программы. Партия уже получила почти три миллиона предложений от граждан, уточнил Медведев.
28 июня на пленарном заседании первого этапа съезда ЕР Медведев назвал демографическую ситуацию главным вызовом для страны. По его словам, сохранение и приумножение народа России станет ключевым приоритетом новой народной программы партии на ближайшие пять лет. Он подчеркнул, что благополучное будущее страны начинается с семьи и детей, а чем больше граждан России, тем сильнее государство. Медведев также назвал неравномерное развитие регионов одной из ключевых проблем. Он отметил, что необходимо обеспечить комфортные условия для жизни каждой российской семьи – доступное жилье, современную городскую среду, качественные коммунальные услуги и безопасные дороги.