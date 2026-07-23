Медведев: российским семьям нужно обеспечить комфортные условия жизни

28 июня на пленарном заседании первого этапа съезда ЕР Медведев назвал демографическую ситуацию главным вызовом для страны. По его словам, сохранение и приумножение народа России станет ключевым приоритетом новой народной программы партии на ближайшие пять лет. Он подчеркнул, что благополучное будущее страны начинается с семьи и детей, а чем больше граждан России, тем сильнее государство. Медведев также назвал неравномерное развитие регионов одной из ключевых проблем. Он отметил, что необходимо обеспечить комфортные условия для жизни каждой российской семьи – доступное жилье, современную городскую среду, качественные коммунальные услуги и безопасные дороги.