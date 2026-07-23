FT: ЕС позволит странам блока перевозку российского СПГ еще на год

16 июля FT писала со ссылкой на источники, что Греция не поддерживает новый раунд санкций ЕС против российского газа, чтобы защитить судоходную компанию Dynagas греческого магната Георгия Прокопиу. Dynagas специализируется на транспортировке российских грузов с завода по производству СПГ в Арктическом регионе. В связи с возражениями Греции утверждение 21-го пакета европейских санкций против РФ перенесли на неделю. Другие меры, такие как санкции против большего числа банков, криптовалютных сетей и военно-промышленных компаний, также оказались под вопросом.