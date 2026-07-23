FT: ЕС позволит странам блока перевозку российского СПГ еще на год
ЕС разрешит греческой судоходной компании Dynagas продолжать перевозить российский сжиженный природный газ (СПГ) в рамках новых санкций против РФ, которые должны быть согласованы странами ЕС. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на трех неназванных дипломатов.
По данным издания, сделка, которую должны одобрить 27 стран ЕС 23 июля, даст возможность компаниям блока продолжать транспортировку российского СПГ в третьи страны в течение года с возможностью продления. Объемы при этом будут ограничены уровнем 2025 г.
Кроме того, страны ЕС должны одобрить продление «потолка» стоимости российской нефти на уровне $44,10 за баррель на год.
16 июля FT писала со ссылкой на источники, что Греция не поддерживает новый раунд санкций ЕС против российского газа, чтобы защитить судоходную компанию Dynagas греческого магната Георгия Прокопиу. Dynagas специализируется на транспортировке российских грузов с завода по производству СПГ в Арктическом регионе. В связи с возражениями Греции утверждение 21-го пакета европейских санкций против РФ перенесли на неделю. Другие меры, такие как санкции против большего числа банков, криптовалютных сетей и военно-промышленных компаний, также оказались под вопросом.