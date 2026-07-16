Греция выступила против новых антироссийских санкций для защиты магната Прокопиу
Греция не поддерживает новый раунд санкций Евросоюза (ЕС) против российского газа, чтобы защитить судоходную компанию Dynagas, принадлежащую греческому магнату Георгию Прокопиу. Dynagas специализируется на транспортировке российских грузов с завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Арктическом регионе, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
По словам двух собеседников издания, посол Греции в ЕС заявил коллегам, что санкции, запрещающие транспортировку российского СПГ в третьи страны, «разрушат» Dynagas. Еще два источники подтвердили, что посол назвал Dynagas причиной, по которой Афины не могут поддержать санкции.
По данным Equasis, портала морских данных, Dynagas эксплуатирует 27 газовых танкеров. В их числе – треть танкеров Arc7 с прочной конструкцией, позволяющей работать в ледяных арктических водах вблизи завода «Ямал СПГ».
Из-за возражений Греции утверждение 21-го пакета европейских санкций против России было отложено на неделю. Из-за этого другие меры, такие как санкции против большего числа банков, криптовалютных сетей и военно-промышленных компаний, оказались под вопросом.
13 июля глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что главы МИД стран ЕС не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России на встрече в Брюсселе. По ее словам, государства ЕС сохраняют различные возражения по содержанию нового пакета. 10 июля Euractiv писал, что для достижения консенсуса ЕС может значительно смягчить 21-й пакет санкций, отказавшись от наиболее жестких мер, включая запрет на импорт российского СПГ и ослабив ограничения на поставки российской рыбной продукции.