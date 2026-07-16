Греция выступила против новых антироссийских санкций для защиты магната Прокопиу

13 июля глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что главы МИД стран ЕС не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России на встрече в Брюсселе. По ее словам, государства ЕС сохраняют различные возражения по содержанию нового пакета. 10 июля Euractiv писал, что для достижения консенсуса ЕС может значительно смягчить 21-й пакет санкций, отказавшись от наиболее жестких мер, включая запрет на импорт российского СПГ и ослабив ограничения на поставки российской рыбной продукции.