Глава МИД Литвы заявил о расколе в ЕС при обсуждении санкций против России

По словам министра, основным предметом споров стали ограничения на перевозку российских энергоресурсов. Он отметил, что для нефтепродуктов уже действует механизм ценового потолка, тогда как перевозки сжиженного природного газа (СПГ) подобными мерами не охвачены. «Мы хотим, чтобы такая деятельность была запрещена. Как известно, в мире не так много судов, способных перевозить СПГ, и значительная их часть находится в Европе. Именно этот блок вопросов сейчас в наибольшей степени мешает принятию нового пакета санкций», – подчеркнул Будрис.