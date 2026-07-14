Глава МИД Литвы заявил о расколе в ЕС при обсуждении санкций против России
Страны Евросоюза все чаще ставят собственные экономические интересы выше необходимости ужесточения санкций против России, заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. Его слова передает Diena.
По его словам, это затрудняет согласование 21-го пакета санкций. «Эта тенденция, которая проявилась еще при обсуждении 20-го пакета санкций и сохраняется при работе над 21-м пакетом, заключается в том, что государства все чаще ставят свои экономические интересы выше, из-за чего откладываются более жесткие решения или даже пересматриваются меры, принятые ранее», – заявил Будрис.
По словам министра, основным предметом споров стали ограничения на перевозку российских энергоресурсов. Он отметил, что для нефтепродуктов уже действует механизм ценового потолка, тогда как перевозки сжиженного природного газа (СПГ) подобными мерами не охвачены. «Мы хотим, чтобы такая деятельность была запрещена. Как известно, в мире не так много судов, способных перевозить СПГ, и значительная их часть находится в Европе. Именно этот блок вопросов сейчас в наибольшей степени мешает принятию нового пакета санкций», – подчеркнул Будрис.
13 июля глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России на встрече в Брюсселе. По ее словам, государства ЕС сохраняют различные возражения по содержанию нового пакета. При этом она отметила, что подготовлен список из 250 новых физических и юридических лиц, в отношении которых предлагается ввести ограничения в рамках различных санкционных режимов.
10 июля Euractiv сообщал, что для достижения консенсуса Евросоюз может существенно смягчить 21-й пакет санкций, отказавшись от наиболее жестких мер, включая запрет на импорт российского СПГ и ослабив ограничения на поставки российской рыбной продукции.