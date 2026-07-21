Почему Греция застопорила принятие нового пакета антироссийских санкций

Почему Греция застопорила принятие нового пакета антироссийских санкцийНаиболее одиозные пункты из него могут убрать
Европейская комиссия (ЕК) может переработать 21-й пакет антироссийских санкций. Это может произойти потому, что новый пакет ограничений будет противоречить экономическим интересам Европейского союза (ЕС), сообщает европейское издание Politico. Самым недовольным членом ЕС в отношении новых санкций оказалась Греция – запрет ЕК на перевозку российского сжиженного природного газа (СПГ) может больно ударить по греческим судовладельцам. Афины в их неприятии очередного пакета ограничений поддержали ряд ведущих стран ЕС – Германия, которая вместе с Португалией добивается того, чтобы ограничения на закупку российской рыбы были сняты, Австрия, которая хочет, чтобы были отменены санкции против банка Raiffeisen, а также Франция и Италия. Последние получают доходы за счет российских туристов и потому желают, чтобы визовые ограничения против россиян не вводились.
Как пишет Politico, предполагалось, что новый пакет санкций представят уже 22 июля на встрече послов ЕС, но позиция Греции обнажила существующие в этой сфере проблемы. «Мы пытаемся найти выход из этой ситуации (согласовать пакет санкций. – «Ведомости»), но ситуация с Грецией показывает, что мы начинаем сталкиваться с некоторыми ключевыми интересами», – заявил изданию источник из числа европейских дипломатов.
Как добавляет Financial Times, принятие нового пакета действительно затянулось из-за разногласий между членами ЕС. Попытка согласовать его была предпринята еще 13 июля, но, как отметила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, тогда согласия достичь не удалось. Основные споры вызвали предлагаемые меры по установлению потолка цен на российскую нефть, а также поставки российской рыбы. «Я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы», – призналась тогда Каллас.
У Греции есть 30 газовозов и крупная компания Dynagas, которая оперирует ими, в случае же принятия мер против поставок российского СПГ эта компания просто обанкротится, говорит доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин. С большой долей вероятности у Dynagas есть связи с греческим правительством, поэтому Афины будут всячески ее оберегать и не давать ей разориться, как это было со многими предприятиями в эпоху долгового кризиса в 2010-х гг. Свою важность имеют и поставки российского минтая и другой рыбы в ту же Германию. В случае их прекращения и без того непростая ситуация с продовольствием в ФРГ только усугубится, инфляция скакнет вверх, что явно не отвечает интересам текущего немецкого правительства канцлера Фридриха Мерца, особенно в преддверии важных для него земельных выборов. Вероятно, по мнению эксперта, 21-й пакет все же примут, но только после нахождения компромисса с Афинами или же в ограниченном виде.
Сейчас перед ЕС стоит вопрос, как продолжать санкционное давление без урона для себя, считает старший научный сотрудник ИМИ МГИМО Артем Соколов. Новые пакеты не делают проще жизнь ни Евросоюзу, ни России, но другой логики, помимо следования в санкционной колее, какой бы ухабистой она ни была, у Брюсселя пока нет. В этом плане, напоминает эксперт, можно вспомнить слова госсекретаря США Марко Рубио, который говорил, что сам факт обсуждения 21-го пакета свидетельствует о том, что с предыдущими двадцатью что-то было не так. При этом недовольные необходимостью вводить новые ограничения против России есть во многих странах Евросоюза, но оформляется это недовольство чаще всего в виде позиции одной страны. Примером этого могут служить Венгрия и Словакия, сейчас – Греция, но кто персонифицирует протест против санкций, в принципе, не столь важно, добавляет эксперт. Как считает Соколов, наиболее одиозные пункты вроде ограничения поставок российских рыбы и СПГ действительно могут убрать из нового санкционного пакета.