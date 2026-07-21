Почему Греция застопорила принятие нового пакета антироссийских санкций

Сейчас перед ЕС стоит вопрос, как продолжать санкционное давление без урона для себя, считает старший научный сотрудник ИМИ МГИМО Артем Соколов. Новые пакеты не делают проще жизнь ни Евросоюзу, ни России, но другой логики, помимо следования в санкционной колее, какой бы ухабистой она ни была, у Брюсселя пока нет. В этом плане, напоминает эксперт, можно вспомнить слова госсекретаря США Марко Рубио, который говорил, что сам факт обсуждения 21-го пакета свидетельствует о том, что с предыдущими двадцатью что-то было не так. При этом недовольные необходимостью вводить новые ограничения против России есть во многих странах Евросоюза, но оформляется это недовольство чаще всего в виде позиции одной страны. Примером этого могут служить Венгрия и Словакия, сейчас – Греция, но кто персонифицирует протест против санкций, в принципе, не столь важно, добавляет эксперт. Как считает Соколов, наиболее одиозные пункты вроде ограничения поставок российских рыбы и СПГ действительно могут убрать из нового санкционного пакета.