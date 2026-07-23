Часть Крыма обесточена после атак

Сохраняется сложная ситуация с электроэнергией: ограничения действуют на всем полуострове, особенно на северо-хападе, востоке и юге. Отключения проводятся оперативно в зависимости от обстановки в энергорайонах. Энергетики делают все возможное для стабилизации подачи, подчеркнули в «Крымэнерго».