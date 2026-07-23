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Часть Крыма обесточена после атак

Ведомости

После украинских атак часть населенных пунктов Крыма оказалась обесточена. Об этом сообщает «Крымэнерго» в мессенджере Max.

Сохраняется сложная ситуация с электроэнергией: ограничения действуют на всем полуострове, особенно на северо-хападе, востоке и юге. Отключения проводятся оперативно в зависимости от обстановки в энергорайонах. Энергетики делают все возможное для стабилизации подачи, подчеркнули в «Крымэнерго».

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ночью в результате украинской атаки на республику погиб мирный житель. Были ранены несколько человек, включая двоих детей.

Днем ранее, 22 июля, украинские военные атаковали юго-восточное побережье Крыма беспилотниками. Были повреждены жилые дома и объекты электроснабжения в Ялте, Алупке и Алуште, начались лесные пожары. В Ялте пострадали 17 жителей многоквартирного дома. СК возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

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