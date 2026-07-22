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СК возбудил дело после атаки ВСУ на города Крыма

Ведомости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в ведомстве.

По версии следствия, 22 июля представители вооруженных формирований Украины с помощью дронов атаковали юго-восточное побережье полуострова. В результате ударов были повреждены жилые дома и объекты электроснабжения в Ялте, Алупке и Алуште, а также возникли лесные пожары из-за падения беспилотников.

По предварительным данным СК, в Ялте пострадали 17 мирных жителей многоквартирного дома. Количество потерпевших уточняется.

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Общество

«На местах происшествий организован комплекс следственных действий по сбору и фиксации доказательств, а также установлению всех обстоятельств произошедшего», – сообщили в ведомстве.

По статье о теракте (ст. 205 УК РФ) грозит максимальное наказание – до 20 лет лишения свободы.

До этого советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщал, что в результате ночной атаки в Ялте пострадали 17 мирных жителей. По его словам, шесть человек были госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Всего, по данным Минобороны РФ, в ночь на 22 июля средства ПВО уничтожили и перехватили 242 украинских беспилотника над 18 регионами России и акваториями двух морей.

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