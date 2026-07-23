Глава японского МИДа сообщил о первом за шесть лет личном общении с Лавровым

19 июля замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил в интервью ТАСС, что Россия квалифицирует сотрудничество Японии с Украиной в сфере производства беспилотников как враждебное действие. Токио способствует гибели мирных граждан России, подчеркнул он. Замглавы МИДа также добавил, что российская сторона пристально отслеживает действия Японии по наращиванию военной активности. Передача Токио своей территории для дислокации ракетных комплексов США средней и меньшей дальности – независимо от того, будет ли размещение временным, ротационным или постоянным, – расценивается Москвой как шаг, негативно сказывающийся на стабильности и безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона и несущий прямую угрозу дальневосточным границам России.