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Глава японского МИДа сообщил о первом за шесть лет личном общении с Лавровым

Ведомости

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги коротко пообщался с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях мероприятий АСЕАН в Маниле. Это первый личный контакт глав внешнеполитических ведомств двух стран за шесть лет, сказал депутат от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Мунэо Судзуки.

Мотэги назвал Лаврова «старым знакомым» и обсудил с ним двусторонние отношения и региональные вопросы.

«Японо-российские отношения находятся в сложной ситуации, однако Россия – наш сосед. Важно надлежащим образом управлять двусторонними отношениями, включая межправительственную коммуникацию, а также культурные и межличностные обмены», – сказал Мотэги (цитата по ТАСС).

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Политика / Международные отношения

Мотэги добавил, что Япония будет действовать, исходя из национальных интересов.‍

19 июля замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил в интервью ТАСС, что Россия квалифицирует сотрудничество Японии с Украиной в сфере производства беспилотников как враждебное действие. Токио способствует гибели мирных граждан России, подчеркнул он. Замглавы МИДа также добавил, что российская сторона пристально отслеживает действия Японии по наращиванию военной активности. Передача Токио своей территории для дислокации ракетных комплексов США средней и меньшей дальности – независимо от того, будет ли размещение временным, ротационным или постоянным, – расценивается Москвой как шаг, негативно сказывающийся на стабильности и безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона и несущий прямую угрозу дальневосточным границам России.

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