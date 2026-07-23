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Песков: Кремль сообщит дату приезда Уиткоффа и Кушнера в Россию

Ведомости

Кремль расскажет о дате визита спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера в Москву, сообщил «Известиям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы сообщим об этом», – сказал представитель Кремля.

Так Песков ответил на вопрос о том, определена ли дата приезда переговорщиков США.

22 июля журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник сообщил, что Уиткофф и Кушнер встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечалось, что стороны обсудили «идеи относительно того, как возобновить дипломатические усилия» по прекращению конфликта.

17 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не будет отказываться от реальных предложений США по урегулированию украинского конфликта. «Если будут реальные предложения, от них никогда никто у нас не отказывается», – сказала дипломат.

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