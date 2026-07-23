Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России 23 июля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент определит тему, мы проинформируем вас соответствующим образом», – сказал представитель Кремля.
По его словам, другие встречи российского лидера 23 июля будут носить непубличный характер.
Предыдущее оперативное совещание состоялось 17 июля. В ходе видеовстречи глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с докладом о приоритетах российской внешней политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе и организации работы различных ведомств на этом направлении. На совещании присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов и др.