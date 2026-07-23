Sabah: турецкий сухогруз с углем из России атакован в Черном море
Турецкий сухогруз Mv Reyhan Sarı, перевозивший уголь из российского порта Тамань в турецкий Трабзон, подвергся атаке беспилотника в Черном море. В результате погиб один член экипажа, еще трое получили ранения, сообщает газета Sabah.
По данным издания, судно под турецким флагом, приписанное к порту Стамбула, было атаковано в районе Новороссийска. Несмотря на повреждения, сухогруз сохранил ходовые качества и самостоятельно дошел до порта назначения.
«54-летний турецкий член экипажа, работавший в машинном отделении, погиб на месте происшествия», – сообщает газета.
По данным издания, еще двое раненных членов экипажа были доставлены вертолетом береговой охраны в больницу и госпитализированы для лечения.
5 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону суда «Натра» и «Циркон» под флагами Белиза и Палау были атакованы украинскими беспилотниками в Азовском море. По данным Axar.az, в результате погибли пять членов экипажей, в том числе граждан Азербайджана, еще несколько человек получили ранения. Пострадавшим, по информации российской стороны, оказали помощь экипаж проходившего рядом российского судна и сотрудники погранотряда ФСБ России.