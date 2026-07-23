Sabah: турецкий сухогруз с углем из России атакован в Черном море

5 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что следовавшие из Турции в Ростов-на-Дону суда «Натра» и «Циркон» под флагами Белиза и Палау были атакованы украинскими беспилотниками в Азовском море. По данным Axar.az, в результате погибли пять членов экипажей, в том числе граждан Азербайджана, еще несколько человек получили ранения. Пострадавшим, по информации российской стороны, оказали помощь экипаж проходившего рядом российского судна и сотрудники погранотряда ФСБ России.