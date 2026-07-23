Бразильские школьники будут изучать русский язык как иностранный

8 июля заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов заявлял, что в 2026 г. в системе ведомства Education in Russia (портал «единого окна» для подачи документов в вузы) зафиксировано более 160 000 регистраций от абитуриентов. Для сравнения он привел цифру прошлого года – 144 000 регистраций. По словам Шевцова, задача увеличить к 2030 г. количество иностранных студентов в РФ до 500 000 человек – серьезный вызов для системы образования.