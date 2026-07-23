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Бразильские школьники будут изучать русский язык как иностранный

Ведомости

Россия и Бразилия договорились продвигать русский язык как иностранный в Бразилии и внедрять его в учебные планы некоторых школ. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения России.

Совещание представителей Минпросвещения РФ и минобразования Бразилии состоялось в онлайн-формате 22 июля. Стороны согласовали план налаживания двусторонних связей. В том числе речь о повышении квалификации и направлении российских учителей в бразильские школы. Был также подтвержден взаимный интерес к совместным инициативам в сферах отдыха детей и среднего профессионального образования.

Бразильская сторона отметила приоритет подготовки педагогических кадров, Россия выразила готовность к обмену опытом и регулярному диалогу.‍

8 июля заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов заявлял, что в 2026 г. в системе ведомства Education in Russia (портал «единого окна» для подачи документов в вузы) зафиксировано более 160 000 регистраций от абитуриентов. Для сравнения он привел цифру прошлого года – 144 000 регистраций. По словам Шевцова, задача увеличить к 2030 г. количество иностранных студентов в РФ до 500 000 человек – серьезный вызов для системы образования.

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