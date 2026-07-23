Военный вертолет с пятью людьми на борту упал в Чехии
Крушение военного вертолета произошло в Чехии в районе авиабазы Намешть-над-Ославой, сообщили в соцсети X представители чешской армии.
«На 22-й базе ВВС в Намешти-над-Ославой потерпел крушение вертолет Venom. На борту находились пять военнослужащих», – говорится в заявлении.
Спасатели проводят работы на месте крушения.
23 июля Минобороны РФ сообщило о падении в Московской области учебно-боевого самолета. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность авиационной техники. Летчик катапультировался, его жизни ничего не угрожает. Полет выполнялся без боекомплекта.