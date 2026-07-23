Военный вертолет с пятью людьми на борту упал в Чехии

23 июля Минобороны РФ сообщило о падении в Московской области учебно-боевого самолета. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность авиационной техники. Летчик катапультировался, его жизни ничего не угрожает. Полет выполнялся без боекомплекта.