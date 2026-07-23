Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
AFKS8,682-3,03%CNY Бирж.11,579+0,29%IMOEX2 130,77-0,25%RTSI855,35-0,25%RGBI112,53-0,04%RGBITR754,550%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Военный вертолет с пятью людьми на борту упал в Чехии

Ведомости

Крушение военного вертолета произошло в Чехии в районе авиабазы Намешть-над-Ославой, сообщили в соцсети X представители чешской армии.

«На 22-й базе ВВС в Намешти-над-Ославой потерпел крушение вертолет Venom. На борту находились пять военнослужащих», – говорится в заявлении.

Спасатели проводят работы на месте крушения.

23 июля Минобороны РФ сообщило о падении в Московской области учебно-боевого самолета. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность авиационной техники. Летчик катапультировался, его жизни ничего не угрожает. Полет выполнялся без боекомплекта.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её