Захарова назвала Драпатого неонацистом в ответ на его слова в адрес русских
Высказывание нового главкома вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаила Драпатого в адрес русских демонстрирует неонацизм украинского руководства. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Вот поэтому им одно название – неонацисты», – сказала она.
Ранее Драпатый в интервью изданию «Страна» заявил, что жители России – «нация, которая не имеет права на существование». Население Донбасса он назвал «отрыжкой Советского Союза» и заявил, что они хотят не работать, а «халявы».
22 июля президент Украины Владимир Зеленский официально освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ, назначив на этот пост Драпатого. О смене руководства в военной сфере страны украинский лидер сообщил днем ранее. По его словам, в дальнейшем планируется определить, «каким образом должна быть обновлена структура генерального штаба вооруженных сил Украины».