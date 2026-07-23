Сейм Латвии ограничил трансляцию песен авторов под санкциями
Сейм Латвии во втором чтении одобрил поправки, запрещающие радиостанциям и другим электронным СМИ транслировать музыкальные произведения авторов, находящихся под международными или национальными санкциями. Об этом сообщает латвийский портал Delfi.lv.
Согласно инициативе депутата Артурса Бутанса из партии «Национальное объединение», в Закон об электронных СМИ предлагается включить положение, согласно которому программы и трансляции не могут содержать произведения, созданные лицами, в отношении которых действуют санкции Латвии или Евросоюза.
Под действие новых правил попали восемь песен известного латышского композитора Раймонда Паулса. Как отмечает Delfi.lv, причиной стало то, что эти композиции исполнялись российскими артистами, включенными в санкционные списки.
Решение вызвало критику со стороны части депутатов. По словам оппозиционного депутата Эдмундса Зивтиньша, поправки исключат из музыкального репертуара радиостанций восемь песен «маэстро».
При этом представитель партии «Объединенный список» Чеслав Батня объяснил, что ограничение связано не с самим автором, а с действием санкционных норм.
23 июля сейм Латвии также одобрил поправки, запрещающие импорт ряда товаров из России и Белоруссии, включая книги, газеты, игрушки, текстильную продукцию, игры и спортивный инвентарь. За законопроект проголосовали 66 депутатов латвийского парламента, против выступили восемь, еще восемь парламентариев воздержались. Запрет распространяется не только на прямой импорт товаров из РФ и Белоруссии, но и на поставки через третьи страны. При этом ограничения не затрагивают транзит продукции в другие государства ЕС.