Сейм Латвии ограничил трансляцию песен авторов под санкциями

23 июля сейм Латвии также одобрил поправки, запрещающие импорт ряда товаров из России и Белоруссии, включая книги, газеты, игрушки, текстильную продукцию, игры и спортивный инвентарь. За законопроект проголосовали 66 депутатов латвийского парламента, против выступили восемь, еще восемь парламентариев воздержались. Запрет распространяется не только на прямой импорт товаров из РФ и Белоруссии, но и на поставки через третьи страны. При этом ограничения не затрагивают транзит продукции в другие государства ЕС.