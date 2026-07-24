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В Петербурге приостановили работу двух логистических комплексов Wildberries

За ночь над Ленинградской областью сбили 59 украинских БПЛА
Инна Шульгина

В Санкт-Петербурге временно приостановили работу двух логистических комплексов Wildberries. Об этом говорится в сообщении компании.

Комплексы находятся в Шушарах и Уткиной заводи. О возобновлении работы сообщат дополнительно.

Кроме того, эвакуирован сортировочный центр компании в Симферополе. Причина – соответствие требованиям безопасности, объяснили в Wildberries.

По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, за ночь силы ПВО сбили над регионом 59 украинских беспилотников.

Утром 22 июля украинские БПЛА атаковали склады Wildberries & Russ в Краснодаре и Невинномысске. Сотрудников эвакуировали. Один человек погиб, еще 10 пострадали. После удара в Невинномысске ввели режим чрезвычайной ситуации локального уровня. СК РФ возбудил уголовное дело о терактах (ст. 205 УК РФ).

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