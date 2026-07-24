В Петербурге приостановили работу двух логистических комплексов Wildberries

Утром 22 июля украинские БПЛА атаковали склады Wildberries & Russ в Краснодаре и Невинномысске. Сотрудников эвакуировали. Один человек погиб, еще 10 пострадали. После удара в Невинномысске ввели режим чрезвычайной ситуации локального уровня. СК РФ возбудил уголовное дело о терактах (ст. 205 УК РФ).