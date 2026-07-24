В Петербурге приостановили работу двух логистических комплексов Wildberries

В Петербурге приостановили работу двух логистических комплексов WildberriesЗа ночь над Ленинградской областью сбили 59 украинских БПЛА
В Санкт-Петербурге временно приостановили работу двух логистических комплексов Wildberries. Об этом говорится в сообщении компании.
Комплексы находятся в Шушарах и Уткиной заводи. О возобновлении работы сообщат дополнительно.
Кроме того, эвакуирован сортировочный центр компании в Симферополе. Причина – соответствие требованиям безопасности, объяснили в Wildberries.
По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, за ночь силы ПВО сбили над регионом 59 украинских беспилотников.