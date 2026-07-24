ЕС ввел санкции против «Шереметьево» и трех региональных аэропортов
Четыре российских аэропорта оказались включены в 21-й пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России. Об этом говорится в соответствующем документе.
Речь о московском аэропорте «Шереметьево», а также авиагаванях Ульяновска, Ростова-на-Дону и Минеральных Вод. Указывается, что объекты якобы используется для транспортировки товаров и технологий, применяемых в оборонном секторе и секторе безопасности для применения в России или для спецоперации на Украине.
23 июля Евросоюз согласовал основные положения нового 21-го пакета санкций в отношении России в связи с боевыми действиями на Украине. В их число вошли заморозка на год ценового потолка для покупателей российской нефти на действующей отметке в $44,1/барр. ЕК также согласовала санкции против очередной группы российских банков, криптобирж, новые санкции против Мосбиржи и предприятий оборонной промышленности.