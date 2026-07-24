ЕС ввел санкции против «Шереметьево» и трех региональных аэропортов

23 июля Евросоюз согласовал основные положения нового 21-го пакета санкций в отношении России в связи с боевыми действиями на Украине. В их число вошли заморозка на год ценового потолка для покупателей российской нефти на действующей отметке в $44,1/барр. ЕК также согласовала санкции против очередной группы российских банков, криптобирж, новые санкции против Мосбиржи и предприятий оборонной промышленности.