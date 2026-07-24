Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
YDEX3 638-0,74%CNY Бирж.00%IMOEX2 144,97+0,41%RTSI861,82+0,5%RGBI113,02+0,38%RGBITR758,01+0,4%
Главная / Политика /

ЕС ввел санкции против «Шереметьево» и трех региональных аэропортов

Ведомости

Четыре российских аэропорта оказались включены в 21-й пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России. Об этом говорится в соответствующем документе.

Речь о московском аэропорте «Шереметьево», а также авиагаванях Ульяновска, Ростова-на-Дону и Минеральных Вод. Указывается, что объекты якобы используется для транспортировки товаров и технологий, применяемых в оборонном секторе и секторе безопасности для применения в России или для спецоперации на Украине.

23 июля Евросоюз согласовал основные положения нового 21-го пакета санкций в отношении России в связи с боевыми действиями на Украине. В их число вошли заморозка на год ценового потолка для покупателей российской нефти на действующей отметке в $44,1/барр. ЕК также согласовала санкции против очередной группы российских банков, криптобирж, новые санкции против Мосбиржи и предприятий оборонной промышленности.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её