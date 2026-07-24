США установили пошлину в 12,5% на импорт российских товаров

Новые пошлины Трампа в размере 10% и 12,5% затронули 60 торговых партнеров страны, в том числе из ЕС и Китая. Они введены в связи с обвинениями в «слабом применении запретов на принудительный труд» после окончания срока действия временного 10%-ного глобального тарифа. Пошлины будут действовать на 99,4% импорта в США, но предполагают множество исключений для таких товаров, как нефть и газ, удобрения и некоторые продукты питания.