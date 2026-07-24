США установили пошлину в 12,5% на импорт российских товаров
Президент США Дональд Трамп утвердил пошлины в размере 12,5% в отношении российского импорта, говорится в соответствующем документе, который опубликован в Федеральном реестре США.
Тарифы начали действовать в 00:01 (07:01 мск) 24 июля. При этом вступление пошлин в силу отложено до 28 июля для тех товаров, которые сейчас находящихся в процессе транспортировки.
В документе отмечается, что решение по тарифу в отношении России было принято по результатам расследования и с учетом комментариев общественности, свидетельских показаний и рекомендации специального подкомитета 301 комитета персонала по торговой политике США.
Новые пошлины Трампа в размере 10% и 12,5% затронули 60 торговых партнеров страны, в том числе из ЕС и Китая. Они введены в связи с обвинениями в «слабом применении запретов на принудительный труд» после окончания срока действия временного 10%-ного глобального тарифа. Пошлины будут действовать на 99,4% импорта в США, но предполагают множество исключений для таких товаров, как нефть и газ, удобрения и некоторые продукты питания.
21 июля газета Financial Times (FT) сообщала, что ранее Белый дом перешел к режиму 10%-ных пошлин после того, как Верховный суд отменил введенные Трампом так называемые взаимные тарифы, объявленные в рамках «Дня освобождения» в апреле 2025 г. Ограничения должны прекратить действие 24 июля.