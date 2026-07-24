Китай внес 14 компаний ЕС в список экспортного контроля в ответ на санкции РФ
Китай внес 14 организаций из стран Евросоюза в перечень субъектов экспортного контроля в ответ на 21-й пакет санкций ЕС против России. Об этом сообщило министерство коммерции КНР на своем сайте.
Как отметили в ведомстве, решение принято в соответствии с законодательством Китая об экспортном контроле «в целях защиты национальной безопасности и интересов государства».
Согласно заявлению министерства, экспортерам запрещается поставлять указанным организациям товары двойного назначения. Кроме того, зарубежным организациям и физическим лицам запрещено передавать им товары двойного назначения китайского происхождения. Все осуществляемые в настоящее время соответствующие операции должны быть немедленно прекращены.
При этом в минкоммерции указали, что в особых случаях, если экспорт действительно необходим, экспортер должен подать соответствующее заявление в ведомство.
В перечень компаний вошли итальянская Lafert S.p.A., германская Rheinmetall AG, чешская TATRA TRUCKS a.s., французская III-V LAB, нидерландская IHC Merwede Holding B.V., литовская Ekspla UAB и ряд других европейских компаний.
23 июля Евросоюз утвердил 21-й пакет ограничительных мер против России, включив в санкционные списки 170 организаций и 48 физических лиц. ЕС заморозил активы и ввел запрет на предоставление денежных средств 94 российским банкам и крупным финансовым учреждениям. Ограничения также затронули четыре иностранных банка и 33 кредитно-финансовые организации. Кроме того, под ограничения попала Мосбиржа.