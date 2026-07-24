Китай внес 14 компаний ЕС в список экспортного контроля в ответ на санкции РФ

23 июля Евросоюз утвердил 21-й пакет ограничительных мер против России, включив в санкционные списки 170 организаций и 48 физических лиц. ЕС заморозил активы и ввел запрет на предоставление денежных средств 94 российским банкам и крупным финансовым учреждениям. Ограничения также затронули четыре иностранных банка и 33 кредитно-финансовые организации. Кроме того, под ограничения попала Мосбиржа.