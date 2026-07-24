Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
LKOH4 570,5-1,64%CNY Бирж.11,504-0,6%IMOEX2 094,19-2,37%RTSI841,42-2,37%RGBI112,96+0,33%RGBITR757,67+0,35%
Главная / Политика /

Китай внес 14 компаний ЕС в список экспортного контроля в ответ на санкции РФ

Ведомости

Китай внес 14 организаций из стран Евросоюза в перечень субъектов экспортного контроля в ответ на 21-й пакет санкций ЕС против России. Об этом сообщило министерство коммерции КНР на своем сайте.

Как отметили в ведомстве, решение принято в соответствии с законодательством Китая об экспортном контроле «в целях защиты национальной безопасности и интересов государства».

Согласно заявлению министерства, экспортерам запрещается поставлять указанным организациям товары двойного назначения. Кроме того, зарубежным организациям и физическим лицам запрещено передавать им товары двойного назначения китайского происхождения. Все осуществляемые в настоящее время соответствующие операции должны быть немедленно прекращены.

Еврокомиссия согласовала 21-й пакет санкций ЕС против России

Политика / Международные новости

При этом в минкоммерции указали, что в особых случаях, если экспорт действительно необходим, экспортер должен подать соответствующее заявление в ведомство.

В перечень компаний вошли итальянская Lafert S.p.A., германская Rheinmetall AG, чешская TATRA TRUCKS a.s., французская III-V LAB, нидерландская IHC Merwede Holding B.V., литовская Ekspla UAB и ряд других европейских компаний.

23 июля Евросоюз утвердил 21-й пакет ограничительных мер против России, включив в санкционные списки 170 организаций и 48 физических лиц. ЕС заморозил активы и ввел запрет на предоставление денежных средств 94 российским банкам и крупным финансовым учреждениям. Ограничения также затронули четыре иностранных банка и 33 кредитно-финансовые организации. Кроме того, под ограничения попала Мосбиржа.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте