Лавров и Ван И обсудили сотрудничество России и Китая на полях ШОС

Ван И, в свою очередь, заявил, что Китай намерен и дальше развивать всеобъемлющее стратегическое партнерство с Россией, следуя договоренностям, достигнутым на высшем уровне. «В настоящий момент глобальная обстановка требует от нас ответа на вопрос – куда движется мир? Наш ответ решительный – будем вместе с вами руководствоваться договоренностями на высшем уровне и идти по пути независимого самостоятельного развития», – сказал Ван И (цитата по «РИА Новости»).