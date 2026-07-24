Лавров и Ван И обсудили сотрудничество России и Китая на полях ШОС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИД КНР Ван И на полях заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщило Министерство иностранных дел России.
В ходе встречи Лавров заявил, что торгово-экономические отношения России и Китая, несмотря на действия западных стран, продолжают развиваться. «Несмотря на препоны, которые чинят наши западные коллеги, торгово-экономические отношения на подъеме. За первое полугодие этого года еще на 25% товарооборот увеличился, и, судя по всему, по итогам года будет новый рекорд», – сказал Лавров (цитата по ТАСС).
Российский министр также отметил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели уже более 50 встреч как в ходе двусторонних визитов, так и на международных площадках. По словам Лаврова, в этом году запланирован ряд мероприятий, которые могут стать поводом для новых контактов лидеров двух стран.
Ван И, в свою очередь, заявил, что Китай намерен и дальше развивать всеобъемлющее стратегическое партнерство с Россией, следуя договоренностям, достигнутым на высшем уровне. «В настоящий момент глобальная обстановка требует от нас ответа на вопрос – куда движется мир? Наш ответ решительный – будем вместе с вами руководствоваться договоренностями на высшем уровне и идти по пути независимого самостоятельного развития», – сказал Ван И (цитата по «РИА Новости»).
Кроме того, он пожелал России успешного проведения парламентских выборов, которые состоятся в сентябре.
21 июля стало известно, что Путин возглавит российскую делегацию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.
С 19 по 20 мая Путин находился в Китае с официальным визитом. Страны подписали еще около 40 соглашений, а Си Цзиньпин назвал результаты переговоров большими и богатыми.