21 июля N-tv сообщало, что, согласно заявлению самого Кузнецова, на момент совершения преступления он служил в ВСУ и работал на Службу безопасности Украины (СБУ). Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отрицал причастность Киева к диверсии.