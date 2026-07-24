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Фигуранта дела о «Северных потоках» обвинили в ФРГ в военном преступлении

Ведомости

Обвинение в военном преступлении предъявили в Германии украинцу Сергею Кузнецову – фигуранту дела о «Северных потоках». Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление адвоката Николу Канестрини.

«Наша защита полностью оспаривает предъявленное обвинение», – указано в заявлении защиты.

Адвокат утверждает, что обвинительное заключение немецких властей содержит «лишь гипотезу обвинения и не более того».

21 июля N-tv сообщало, что, согласно заявлению самого Кузнецова, на момент совершения преступления он служил в ВСУ и работал на Службу безопасности Украины (СБУ). Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отрицал причастность Киева к диверсии.

1 июля федеральная прокуратура Германии впервые предъявила официальные обвинения по делу о подрыве газопроводов «Северный поток».

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