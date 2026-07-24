Захарова посоветовала Маску отключить Киеву Starlink
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила американскому предпринимателю Илону Маску отключить Киеву глобальную систему спутникового интернета Starlink после его слов об украинском конфликте. Свое мнение дипломат выразила в Telegram-канале.
Захарова привела слова Маска, что его раздражают «изысканные дипломаты, которые едят ужины из семи блюд в фешенебельных местах, пока люди умирают на передовой», и которые ведут разговоры, что «Россия должна отвести войска».
«Хочется развить мысль и предложить отвести Starlink. Чтобы люди не умирали», – сказала представитель МИД РФ.
24 июля Маск заявил The Economist, что завершение конфликта на Украине невозможно без уступок России. По его убеждению, нереалистично считать, что Москва полностью выведет свои войска с украинской территории. Бизнесмен также выразил мнение о невозможности возвращения Украиной утраченных территорий.
В тот же день министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что отторжение Украиной плана США по урегулированию конфликта высокомерно и связано с поставками вооружений Киеву. По его словам, вооружениями, которые поставляются на Украину, лидер страны пытается подорвать стабильность России и атакует мирных граждан. Значительная часть поставок оружия исходит со стороны США, подчеркнул министр, упомянув предоставление Киеву разведывательных данных.