В тот же день министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что отторжение Украиной плана США по урегулированию конфликта высокомерно и связано с поставками вооружений Киеву. По его словам, вооружениями, которые поставляются на Украину, лидер страны пытается подорвать стабильность России и атакует мирных граждан. Значительная часть поставок оружия исходит со стороны США, подчеркнул министр, упомянув предоставление Киеву разведывательных данных.