Маск: завершение конфликта на Украине невозможно без уступок Москве

В этот же день госсекретарь США Марко Рубио сказал, что новые идеи и предложения необходимы, чтобы достичь урегулирования конфликта на Украине, и американская сторона готова сыграть конструктивную роль в этом процессе. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что президент США Дональд Трамп 80 раз обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа и давал высокую оценку саммиту в Анкоридже. Дипломат привела слова Рубио, который также упомянул, что за получасовые переговоры с Лавровым невозможно урегулировать конфликт на Украине. Захарова отметила, что никто не ожидал мгновенного решения проблемы.