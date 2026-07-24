Маск: завершение конфликта на Украине невозможно без уступок Москве
Завершение конфликта на Украине невозможно без уступок России. Об этом в интервью The Economist заявил американский предприниматель Илон Маск.
По его словам, нереалистично считать, что Россия полностью выведет свои войска с украинской территории. Маск также раскритиковал заявления дипломатов, которые «едят ужины из семи блюд в фешенебельных местах» и рассуждают о выводе войск с российской стороны.
«Но она не отведет войска. Россия не отступит», – подчеркнул предприниматель. Маск отметил, что он уже несколько лет придерживается позиции, что конфликт невозможно завершить без уступок Москве. Он также выразил мнение, что возвращение Украиной утраченных территорий невозможно.
24 июля министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что отторжение Украиной плана США по урегулированию конфликта высокомерно и связано с поставками вооружений Киеву. Он подчеркнул, что вооружениями, которые поставляются на Украину, лидер страны пытается подорвать стабильность России и атакует мирных граждан. По словам Лаврова, значительная часть поставок оружия исходит со стороны США. В частности, он упомянул предоставление Киеву разведывательных данных.
23 июля президент Украины Владимир Зеленский отметил, что США подготовили несколько сценариев урегулирования украинского конфликта и намерены обсудить их как с Киевом, так и с Москвой. Украинский лидер также допустил, что Россия и Украина могут выйти на переговоры зимой. По его мнению, если этого не произойдет, конфликт перейдет в новую фазу эскалации.
В этот же день госсекретарь США Марко Рубио сказал, что новые идеи и предложения необходимы, чтобы достичь урегулирования конфликта на Украине, и американская сторона готова сыграть конструктивную роль в этом процессе. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что президент США Дональд Трамп 80 раз обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа и давал высокую оценку саммиту в Анкоридже. Дипломат привела слова Рубио, который также упомянул, что за получасовые переговоры с Лавровым невозможно урегулировать конфликт на Украине. Захарова отметила, что никто не ожидал мгновенного решения проблемы.