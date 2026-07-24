Президент Бангладеш объявил об отставке по состоянию здоровья
Президент Бангладеш Мохаммед Шахабуддин объявил об уходе в отставку по состоянию здоровья. Об этом сообщает портал bdnews24.
«Я болен, поэтому все кончено», – заявил глава государства.
На вопрос журналистов, подписал ли он заявление об отставке, Шахабуддин ответил: «Я вам уже сказал. Остальное вы поймете сами». По данным издания, парламент может официально объявить о принятии его отставки уже 24 июля.
Шахабуддин вступил в должность президента 24 апреля 2023 г. сроком на пять лет. Как отмечает bdnews24, за время его президентства в стране прошли две общенациональные избирательные кампании, были приведены к присяге три премьер-министра, а также произошли массовые протесты, завершившиеся свержением правительства и премьер-министра. Издание отмечает, что ни один президент за последние три с половиной десятилетия не занимал свой пост в столь неспокойные времена.
10 июля агентство Reuters сообщало, что бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина планирует вернуться на родину из Индии, несмотря на вынесенный ей там смертный приговор. По ее словам, она хочет вернуться, поскольку члены и сторонники ее партии подвергаются преследованию.
Хасина покинула Бангладеш в 2024 г. после массовых протестов, положивших конец ее почти 20-летнему пребыванию на посту премьер-министра. Сообщалось, что в ноябре 2025 г. суд по военным преступлениям заочно приговорил ее к смертной казни, признав виновной в приказе о жестком подавлении протестов.