Президент Бангладеш объявил об отставке по состоянию здоровья

Шахабуддин вступил в должность президента 24 апреля 2023 г. сроком на пять лет. Как отмечает bdnews24, за время его президентства в стране прошли две общенациональные избирательные кампании, были приведены к присяге три премьер-министра, а также произошли массовые протесты, завершившиеся свержением правительства и премьер-министра. Издание отмечает, что ни один президент за последние три с половиной десятилетия не занимал свой пост в столь неспокойные времена.