В Ленинградской области разработали плавучую платформу для защиты от атак ВСУ
В Ленинградской области разработали плавучую платформу «Плот-47» для защиты военно-морских баз, портовой инфраструктуры и объектов топливно-энергетического комплекса от безэкипажных катеров и беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, решение о разработке платформы было принято после анализа атак Украины, который показал необходимость усиления защиты с воды. Проект создан по поручению губернатора членами Морского совета при правительстве Ленинградской области.
Как отметил Дрозденко, аналогов платформы в России пока нет, а ее производство полностью локализовано в Ленинградской области. Строительство опытного образца уже завершено, проект получил предварительное одобрение профильного научно-исследовательского института ВМФ.
Губернатор добавил, что в ходе рабочей поездки в Выборг разработчики впервые продемонстрировали платформу на воде. Кроме того, были представлены ударные и разведывательные беспилотные катера, а также другие специальные средства защиты.
По словам Дрозденко, инициаторами создания подобных разработок выступают сами предприятия региона, а власти Ленинградской области намерены и дальше поддерживать такие проекты.
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