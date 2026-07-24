Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,464-0,95%VEON-RX54,8-6,48%ARSA6,09+1,16%IMOEX2 162,39+0,81%RTSI872,99+1,3%RGBI114,37+1,58%RGBITR766,81+1,57%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Ленинградской области разработали плавучую платформу для защиты от атак ВСУ

Ведомости

В Ленинградской области разработали плавучую платформу «Плот-47» для защиты военно-морских баз, портовой инфраструктуры и объектов топливно-энергетического комплекса от безэкипажных катеров и беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, решение о разработке платформы было принято после анализа атак Украины, который показал необходимость усиления защиты с воды. Проект создан по поручению губернатора членами Морского совета при правительстве Ленинградской области.

Как отметил Дрозденко, аналогов платформы в России пока нет, а ее производство полностью локализовано в Ленинградской области. Строительство опытного образца уже завершено, проект получил предварительное одобрение профильного научно-исследовательского института ВМФ.

Губернатор добавил, что в ходе рабочей поездки в Выборг разработчики впервые продемонстрировали платформу на воде. Кроме того, были представлены ударные и разведывательные беспилотные катера, а также другие специальные средства защиты.

По словам Дрозденко, инициаторами создания подобных разработок выступают сами предприятия региона, а власти Ленинградской области намерены и дальше поддерживать такие проекты.

6 июля объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Ростех) показала новейший поршневой двигатель АПД-13 мощностью 13 лошадиных сил для гражданских беспилотников. 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её