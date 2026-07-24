Иран пригрозил уничтожать по одному солдату США за каждого погибшего иранца
Тегеран будет уничтожать по одному американскому военнослужащему за каждого погибшего от ударов США иранца. Об этом заявил глава генштаба вооруженных сил Ирана, генерал Али Абдоллахи, его слова цитирует IRIB.
«Мы подготовили для вас бесплатные и прямые билеты в ад», – пригрозил он.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что в Иордании и Ираке были атакованы американские базы. Иранские военные уничтожили несколько истребителей и систему ПВО Patriot. 23 июля иранские военные поразили места дислокации складов с боеприпасами на базе в столице Катара Дохе, топливные резервуары на базе Али аль-Салем (Кувейт) и склад с боеприпасами на базе Арифджан (Кувейт).
В ночь на 23 июля военные США нанесли новый удар по Ирану. Американские войска атаковали морские силы Ирана, хранилища ракет и беспилотников, позиции берегового наблюдения и средства ПВО. В командовании отметили, что удары «еще больше снижают способность Ирана атаковать гражданских моряков и коммерческие суда». На Ближнем Востоке находятся более 50 000 военных США.