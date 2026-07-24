Иран пригрозил уничтожать по одному солдату США за каждого погибшего иранца

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что в Иордании и Ираке были атакованы американские базы. Иранские военные уничтожили несколько истребителей и систему ПВО Patriot. 23 июля иранские военные поразили места дислокации складов с боеприпасами на базе в столице Катара Дохе, топливные резервуары на базе Али аль-Салем (Кувейт) и склад с боеприпасами на базе Арифджан (Кувейт).