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Более 250 БПЛА пытались атаковать Московский регион за сутки

Ведомости

За последние сутки в направлении Московского региона было зафиксировано движение более 250 украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, большую часть целей удалось нейтрализовать на дальних подступах, 16 дронов ВСУ российские силы ПВО сбили на подлете к Москве.

О последних пяти уничтоженных БПЛА за 24 июля, летевших в сторону столицы, Собянин сообщил в 19:06 мск.

В ночь на 24 июля дежурные средства ПВО ликвидировали 571 беспилотник над российскими регионами. Дроны ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Крыма. Атаки также отразили над акваториями Азовского и Черного морей.

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