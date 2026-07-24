Средства ПВО перехватили более 200 украинских беспилотников в течение дня
В период с 8:00 до 20:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 210 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в Мах.
Дроны были ликвидированы в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, а также Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями. Беспилотники перехватили над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что за последние сутки в направлении Московского региона было зафиксировано движение более 250 украинских беспилотников. Большую часть целей удалось нейтрализовать на дальних подступах.
За это время Росавиация вводила ограничения в работу аэропортов Костромы «Сокеркино», московского «Внуково», Вологды, Краснодара, Сочи. В настоящий момент меры больше не действуют.
В ночь на 24 июля дежурные средства ПВО ликвидировали 571 беспилотник над российскими регионами.