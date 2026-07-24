Средства ПВО перехватили более 200 украинских беспилотников в течение дня

Дроны были ликвидированы в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, а также Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями. Беспилотники перехватили над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.