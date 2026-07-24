Трамп: Россия и Китай не продают оружие Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что глава КНР Си Цзиньпин и российский лидер Владимир Путин обещали не продавать оружие иранцам. Об этом он написал в своей соцсети Thruth Social.
По словам Трампа, Си заявил, что ни при каких обстоятельствах не будет передавать или продавать оружие Ирану. Это заявление касалось и китайских компаний, отметил политик.
«Учитывая наши отношения, я верю ему на слово, и, кроме того, я оказываю ему большую услугу», – добавил он.
Американский лидер отметил, что Путин, несмотря на конфликт России и Украины, пообещал то же самое. Трамп напомнил, что Вашингтон продает оружие не Киеву, а НАТО. Европейские страны платят полную цену, а как распределяют оружие президент США «понятия не имеет».
«Поэтому две крупные страны, о которых часто говорят в контексте Ирана, на мой взгляд, не участвуют в этом процессе. Если бы они участвовали, это было бы для них очень плохо – безусловно, не в их интересах», – заключил Трамп.