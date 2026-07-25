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Россия и Куба готовят совместные энергопроекты

Ведомости

Россия и Куба продолжают обсуждать совместные проекты, представляющие взаимный интерес, включая инициативы в энергетической сфере. Об этом сообщил посол РФ в Гаване Виктор Коронелли на фоне недавней серии масштабных блэкаутов на острове.

«В двусторонней российско-кубинской повестке имеется целый ряд представляющих взаимный интерес проектов, в том числе связанных с энергетической сферой», – заявил дипломат (цитата по «РИА Новости»).

В последние недели Куба пережила серьезный энергетический кризис: с 6 по 14 июля на острове трижды происходило полное отключение Национальной электроэнергетической системы .

В марте на остров прибыл российский танкер с 100 000 т нефти в рамках гуманитарной помощи. В Кремле называли ситуацию с энергообеспечением Кубы «действительно сложной» и заявляли о намерении продолжать работу по поставкам энергоносителей. Причиной топливного дефицита стало прекращение поставок нефти на фоне энергетической блокады со стороны США, из-за чего Куба практически перестала получать топливо с декабря 2025 г. 

В марте Гавана предложила почти 200 рыночных реформ, чтобы смягчить экономический кризис, однако это не изменило позицию Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио в июле призвал кубинские власти сменить политический курс, пригрозив использовать «все имеющиеся инструменты» для проведения реформ.

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