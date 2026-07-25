Россия и Куба готовят совместные энергопроекты

В марте на остров прибыл российский танкер с 100 000 т нефти в рамках гуманитарной помощи. В Кремле называли ситуацию с энергообеспечением Кубы «действительно сложной» и заявляли о намерении продолжать работу по поставкам энергоносителей. Причиной топливного дефицита стало прекращение поставок нефти на фоне энергетической блокады со стороны США, из-за чего Куба практически перестала получать топливо с декабря 2025 г.