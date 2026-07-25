Восемь человек погибли при атаке ВСУ на турбазы под Мелитополем

Восемь человек погибли при атаке ВСУ по турбазам в поселке Кирилловка Мелитопольского городского округа, среди них двое детей. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. На данный момент известно о 14 пострадавших, из них трое детей.