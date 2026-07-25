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Восемь человек погибли при атаке ВСУ на турбазы под Мелитополем

Ведомости

Восемь человек погибли при атаке ВСУ по турбазам в поселке Кирилловка Мелитопольского городского округа, среди них двое детей. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. На данный момент известно о 14 пострадавших, из них трое детей.

На месте работают оперативные службы, аварийно-спасательные работы продолжаются.

«Противник видел и понимал, по кому он направляет удар, целенаправленно бил по мирным жителям», – написал Балицкий.

Всем пострадавшим и близким погибших власти окажут помощь.

В результате атаки ВСУ в Грайворонском округе Белгородской области погибли два мирных жителя. В Ростовской области пострадали пять человек. За ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 328 украинских беспилотников самолетного типа.

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