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Артиллерия «Востока» уничтожила опорный пункт ВСУ в Запорожской области

Ведомости

Артиллерия «Востока» уничтожила опорный пункт и более 30 солдат ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Бойцы группировки «Восток» продолжают наступать на позиции ВСУ. Под удар попали их подразделения в ряде сел Днепропетровской и Запорожской областей. За сутки ВСУ потеряли около 365 человек, бронетранспортер, две бронемашины, 8 машин и пушку.

Средства российской противовоздушной обороны за сутки сбили восемь управляемых авиационных бомб и 1060 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силы Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили безэкипажный катер ВСУ.

Вооруженные Силы России минувшей ночью нанесли массированные удары по трем портам на юге Украины. Российские беспилотники «Герань-4 сикер» уничтожили две электрические подстанции в Черниговской области – в Мене и Семеновке. «Герани» обесточили еще одну подстанцию в Черниговской области – в городе Сновск.

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