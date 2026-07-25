Артиллерия «Востока» уничтожила опорный пункт ВСУ в Запорожской области

Бойцы группировки «Восток» продолжают наступать на позиции ВСУ. Под удар попали их подразделения в ряде сел Днепропетровской и Запорожской областей. За сутки ВСУ потеряли около 365 человек, бронетранспортер, две бронемашины, 8 машин и пушку.