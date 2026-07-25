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RTBF: в европейском штабе НАТО выявили шпиона

Ведомости

В Бельгии арестовали стажерку в центральном штабе стратегического военного командования НАТО (SHAPE) по подозрению в шпионаже в пользу третьей страны. Об этом сообщил телерадиоканал RTBF со ссылкой на официальное заявление Федеральной прокуратуры королевства.

Фигурантка является гражданкой Канады и имеет китайское происхождение. Ее подозревают в шпионаже в пользу третьей страны и в участии в преступной организации.

В службе безопасности SHAPE обратили внимание на подозреваемую и сообщили об этом в Главное управление разведки и безопасности (SGRS). В прокуратуре отказались давать дополнительную информацию в интересах следствия.

10 марта спецслужбы Ирана задержали 30 человек по подозрению в шпионаже в пользу Израиля и США. В заявлении министерства их называют «шпионами, внутренними агентами и оперативными пособниками» противников Ирана.

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