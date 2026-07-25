RTBF: в европейском штабе НАТО выявили шпиона

В Бельгии арестовали стажерку в центральном штабе стратегического военного командования НАТО (SHAPE) по подозрению в шпионаже в пользу третьей страны. Об этом сообщил телерадиоканал RTBF со ссылкой на официальное заявление Федеральной прокуратуры королевства.