RTBF: в европейском штабе НАТО выявили шпиона
В Бельгии арестовали стажерку в центральном штабе стратегического военного командования НАТО (SHAPE) по подозрению в шпионаже в пользу третьей страны. Об этом сообщил телерадиоканал RTBF со ссылкой на официальное заявление Федеральной прокуратуры королевства.
Фигурантка является гражданкой Канады и имеет китайское происхождение. Ее подозревают в шпионаже в пользу третьей страны и в участии в преступной организации.
В службе безопасности SHAPE обратили внимание на подозреваемую и сообщили об этом в Главное управление разведки и безопасности (SGRS). В прокуратуре отказались давать дополнительную информацию в интересах следствия.
10 марта спецслужбы Ирана задержали 30 человек по подозрению в шпионаже в пользу Израиля и США. В заявлении министерства их называют «шпионами, внутренними агентами и оперативными пособниками» противников Ирана.