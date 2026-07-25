Девочка-подросток ранена при атаке ВСУ на турбазу в Запорожье

В ночь на 25 июля вооруженные силы Украины атаковали турбазы в поселке Кирилловка Мелитопольского городского округа. Погибли восемь человек, из них двое – дети. 14 пострадали, среди них трое несовершеннолетних. Кроме того, повреждена гражданская инфраструктура. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте.