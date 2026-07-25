Девочка-подросток ранена при атаке ВСУ на турбазу в Запорожье
Девочку-подростка госпитализировали в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на турбазы в Кирилловке Запорожской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. Школьнице оказывают медицинскую помощь.
Омбудсмен заявила, что уже связалась с региональным детским омбудсменом Юлией Сажаевой и готова оказать дополнительную помощь, если потребуется.
В ночь на 25 июля вооруженные силы Украины атаковали турбазы в поселке Кирилловка Мелитопольского городского округа. Погибли восемь человек, из них двое – дети. 14 пострадали, среди них трое несовершеннолетних. Кроме того, повреждена гражданская инфраструктура. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удары по туристической базе в Запорожской области террористическими методами.