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Главная / Политика /

Девочка-подросток ранена при атаке ВСУ на турбазу в Запорожье

Ведомости

Девочку-подростка госпитализировали в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на турбазы в Кирилловке Запорожской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. Школьнице оказывают медицинскую помощь.

Омбудсмен заявила, что уже связалась с региональным детским омбудсменом Юлией Сажаевой и готова оказать дополнительную помощь, если потребуется.

В ночь на 25 июля вооруженные силы Украины атаковали турбазы в поселке Кирилловка Мелитопольского городского округа. Погибли восемь человек, из них двое – дети. 14 пострадали, среди них трое несовершеннолетних. Кроме того, повреждена гражданская инфраструктура. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о теракте.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удары по туристической базе в Запорожской области террористическими методами.

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